Инциденти с балони: Жертви и ранени в Турция (ВИДЕО)

Два инцидента с балони са станали в южната ни съседка Турция. При първия инцидент един човек загина, а 19 индонезийски туристи бяха ранени. При втория са ранени 12 индийски туристи, съобщава британският новинарски канал Sky News, позовавайки се на информация на агенция "Илхас". Двата инцидента са станали близо до долината Ихлара в провинция Аксарай.

Първият инцидент със загиналия е станал след внезапна смяна на вятъра, според официални лица.

Балонът се е опитвал да направи твърдо кацане близо до село Гьозлукую в провинция Аксарай, когато пилотът изпаднал от кошницата на балона и краката му се оплели във въже, съобщи губернаторът на Аксарай Мехмет Али Кумбузоглу. ОЩЕ: Инцидент с балон в Швейцария, има ранени (СНИМКИ)

„За съжаление нашият пилот се заби под коша и загина“, каза той и добави, че ранените туристи са откарани в болница.

Друг балон с горещ въздух, излитащ от същото място в долината Илхара, също направи твърдо кацане рано сутринта в неделя, ранявайки 12 индийски туристи, които бяха откарани в болница, съобщиха местни медии.

Видео в социалните мрежи показва изпуснатия балон с легнала настрани кошница за пътници. Наблизо се виждат служби за спешна помощ, които се грижат за ранени хора, но не става ясно за кой от двата инцидента става въпрос.

🇹🇷 Tragedy in Turkey: One dead, 19 injured after two hot air balloons crash near Ihlara Valley in Aksaray.



The cause is unknown. The region, famous for Cappadocia’s “fairy chimneys,” is a hotspot for balloon tourism.



🎈 Emergency teams on site.#Turkey #Cappadocia… pic.twitter.com/9FYZ7AfzlX