"Хизбула" е изстреляла балистична ракета срещу централата на Мосад

"Хизбула" заяви, че е изстреляла балистична ракета "Кадер 1" срещу централата на израелската шпионска агенция Мосад близо до Тел Авив - мястото, където, според изявлението на организацията, са били планирани ударите срещу бойната групировка.

Изстрелването е станало в 6:30 ч. (03:30 ч. по Гринуич), се посочва в изявлението. Това е първият път от началото на бойните действия след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., в който "Хизбула" заявява, че е нанесла удар с балистична ракета по цел в Израел.

Още: Нов израелски удар по Бейрут - цел пак е командир на "Хизбула" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израелските военни от своя страна съобщиха, че са прехванали ракета, изстреляна от Ливан.

🚨⚡️ Hezbollah at 06:30 AM launched a “Qader-1” ballistic missile toward the Mossad headquarters in the suburbs of “Tel Aviv,” which is responsible for the assassination of leaders and the detonation of pagers and wireless devices. pic.twitter.com/FuSVAIMI0s