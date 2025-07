Иранският президент обяви, че Израел е опитал да го убие (ВИДЕО)

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че израелските власти са се опитали да го убият. Той направи това разкритие в интервю за американския журналист Тъкър Карлсън. „Да, опитаха се. Те действаха срещу мен, но се провалиха и аз като вярващ съм убеден, че това е в ръцете на всевишния да реши дали и кога даден човек ще умре или няма да умре“, каза Пезешксиан.

Iranian President Pezeshkian told Tucker Carlson that Israeli authorities allegedly attempted to assassinate him. He also said Tehran is ready to resume talks on verifying its nuclear program after suspending cooperation with the IAEA. pic.twitter.com/Tjzses5A4k