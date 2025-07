Хутите нападнаха втори гръцки кораб в Червено море

Йеменски хути атакуваха втори гръцки кораб в Червено море. Гръцкият кораб "Eternity C" все още е "обкръжен от малки лодки и е подложен на непрекъснати атаки", предупреди днес британската организация Център за морски търговски операции (ЦМТО). По данни на организацията най-малко двама души на борда на кораба са били ранени, а двама са в неизвестност. Хусите използваха дронове, ракети, гранатомети, леко стрелково оръжие и лодки, за да атакуват кораба на около 50 морски мили от брега на Ходейда.

Това се случва само дни след като хутите атакуваха и потопиха друг гръцки кораб.

