При убити израелски войници: Тръмп коментира ще има ли независима Палестина (ВИДЕО)

Петима израелски войници бяха убити, а 14 ранени от крайпътна бомба в Бейт Ханун в северната част на Газа снощи, съобщиха военните. Двама от ранените са в тежко състояние. Сред убитите войници са сержант Меир Шимон Амар и сержант Моше Нисим Фрех и двамата на 20 години. Имена на останалите войници ще бъдат публикувани по-късно.

Според първоначално разследване на израелските военни, те са били ударени от бомба, поставена край пътя. Инцидентът е станал малко след 22:00 часа в понеделник, по време на наземни операции в Бейт Ханун. Войниците не са били в превозно средство.

Пор опитите ранените да бъдат изкарани от района, също е имало обстрел, твърдят израелските военни.

Войниците са били част от бригада, целяща да разчисти района от терористи, които все още са се укрили там.

По време на вечерята с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп беше попитан от репортер смята ли, че може да има решение за двете държави в региона и независима Палестина. Той отговори, че не знае и прехвърли въпрос към израелския премиер. "Не знам. Задайте този въпрос на Нетаняху. Имате най-великия човек на света, който да отговори на този вековен въпрос", каза президентът на САЩ.

Тръмп заяви и че инцидентът с убитите войници няма да попречи на преговорите за примирие.

