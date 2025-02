Хванат в крачка? Тайван е задържал китайски кораб, обвинява го в саботаж (ВИДЕО)

Бреговата охрана на Тайван е задържала товарен кораб, свързан в Китай. Задържането е станало във вторник, като Тайпе подозира, че въпросният кораб е повредил подводен кабел към островите Пенгу в чувствителния Тайвански пролив, предава Reuters. Тайван, който Китай претендира за своя собствена територия, многократно се е оплаквал от китайски дейности в „сивата зона“ около острова, предназначени да го оказват натиск без пряка конфронтация, като прелитане с балони и драгиране на пясък.

Бреговата охрана е изпратила три кораба да задържат регистрирания в Того "Hong Tai" 58 с китайски екипаж, който е хвърлил котва близо до морския кабел край югозападния бряг на Тайван по времето, когато кабелът е бил повреден.

Високопоставен служител по сигурността на Тайван, говорещ анонимно поради чувствителността на проблема, каза на Reuters, че правителството разглежда случая като въпрос на националната сигурност. „Това е извън нормалния диапазон“, каза служителят, сочейки курса на лодката, която се задържа във водите точно югозападно от Тайван от събота и не отговори на многократните призиви на бреговата охрана. ОЩЕ: Тайван засече 24 китайски самолета

🇨🇳🇹🇼 BREAKING: Chinese Vessel Caught in Sabotage! Taiwan Detains Crew for Destroying Undersea Cable



Taiwan’s coast guard has detained the Chinese vessel "Hong Tai", which was caught destroying an undersea telecommunications cable between Taiwan and Kinmen Island, located near… pic.twitter.com/gIcIp0g2sm