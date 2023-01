Има жертви при удара срещу иранските милиции в Сирия, САЩ отрича участие

САЩ отрекоха да стоят зад нападението в граничния район Букамал, който е крепост на подкрепяните от Иран милиции. Твърди се, че конвоят е бил именно с ирански военни.

Ударът идва на фона на нарастващото напрежение между Иран и неговите съперници в региона, най-вече Израел.

ОЩЕ: The Wall Street Journal: Израел удари Иран

⚡️Unconfirmed image reportedly showing the aftermath of the airstrike on a convoy belonging to a resistance group near the border of Iraq and Syria pic.twitter.com/zyQHoCgLTH