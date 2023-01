ВИДЕО: Нови удари в Иран, уцелена е сграда на Иранската революционна гвардия

Според предварителни данни, удари са нанесени в Махабад и Абу Камал. Изглежда в Абу Камал е ударена сграда, където се помещават части на Иранската революционна гвардия. Това идва на фона на информация във Financial Times, че ЕС обмисля да обяви гвардията за терористична организация.

Explosions are reported at the headquarters of the Islamic Revolutionary Guard Corps in #Iran . pic.twitter.com/lObUt24Dia

В предимно населения с кюрди град Бен, Югозападен Иран, има обявена въздушна тревога. А на границата между Сирия и Ирак е бил атакуван успешно ирански конвой от 25 камиона. Техеран твърди, че те превозвали плодове и зеленчуци, но друга информация е, че това е бил конвой на проиранска милиция.

Дали зад новите атаки стои Израел е трудно да се каже, но предвид информацията в The Wall Street Journal, че именно Израел е автор на атаките от снощи това изглежда много вероятно.

ОЩЕ: Серия от атаки в Иран, Израел ли нападна? (ВИДЕО)

The video refers to the second post, Abu Kamal (Bukamal).



I havent found footage of Mahabad yet. So take that as unconfirmed.