Имран Хан твърди, че изтезават поддръжниците му (ВИДЕО)

Припомняме, че преди дни арестува десетки поддръжници на бившия премиер Имран Хан след като миналата седмица между тях и полицията избухнаха сблъсъци. Причината беше намерението на служителите на реда да арестуват бившия премиер. ОЩЕ: Арестуваха десетки поддръжници на Имран Хан в Пакистан

„Категорично осъждам изтезанията в затвора, които се извършват върху нашите поддръжници и ръководители. Срамен фашизъм и закон на джунглата“, написа още Имран Хан.

Strongly condemn the custodial torture that is being done on our workers&ldrs including Amjad Niazi,&now, from what I have learnt, on Hassaan Niazi who was first abducted, immed after he got bail,&then named falsely in another FIR. Shameful fascism&law of the jungle.

Той сподели и видео как полицията и рейнджъри са насъскани срещу собствените си граждани. По думите му това се прави „от онези, които искат, за свой личен интерес, да третират обикновените пакистанци като животни, които трябва да бъдат държани в опашка с груба сила“.

„Това е трагедията, която се разиграва в Пакистан“, смята бившият пакистански премиер. ОЩЕ: Сблъсъци между полиция и протестиращи в Пакистан

This is the tragedy unfolding in Pakistan. Pitting our Police&Rangers against our own citizens by those who want, for their self-interest, to treat ordinary Pakistanis like animals who have to be kept in line by brute force. pic.twitter.com/oatse2E0vJ