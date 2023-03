Арестуваха десетки поддръжници на Имран Хан в Пакистан

Това се е случило при акции в два града като част от репресиите срещу замесените в неотдавнашните сблъсъци със силите за сигурност. ОЩЕ: Имран Хан обвини пакистанската полиция, че стреля по граждани в парка (ВИДЕО)

Миналата седмица избухнаха сблъсъци между полиция в Пакистан и поддръжници на бившия премиер Имран Хан, тъй като служителите на реда възнамеряваха да арестуват бившия премиер. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а поддръжниците на Хан отвърнаха с камъни. ОЩЕ: Сблъсъци между полиция и протестиращи в Пакистан

