Сблъсъци между полиция и протестиращи в Пакистан

Във вторник полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, докато стотици членове и поддръжници на партията на Хан Пакистан Тахрик-е-Инсаф се събраха пред резиденцията му в Заман Парк.

Телевизионни изображения показаха как полицията се приближава до резиденцията на Хан, придружена от бронирана машина. Поддръжниците на Хан също бяха видени да хвърлят камъни по полицията. ОЩЕ: В Пакистан забраниха на медиите да излъчват речи на бившия премиер

Сайед Шехзад Надим Бухари, старши офицер в полицията на Исламабад, каза пред репортери, че служителите възнамеряват да арестуват 70-годишния Хан.

„Тук сме, за да изпълним заповедта и да арестуваме Имран Хан“, каза той, предава още Al Jazeera.

BREAKING: Police fire tear gas and water cannons at supporters of former Pakistani PM Imran Khan outside his residence in Lahore https://t.co/yp1Bwi65mF pic.twitter.com/V4AUVcTIBC