Инцидент с балон: Туристки от Русия заснеха как се разбиват в земята (ВИДЕО)

Туристки от Русия се разбиха с балон в Дубай. За случая научаваме от дубайското англоезично издание Khaleej Times, като се позовава на съобщения на полицията в Обединените арабски емирства. Инцидентът е станал на 23 март и е заснет от руски туристки - майка и дъщеря. Докато в социалните мрежи се съобщава за загинали хора при инцидента, дубайските власти отричат подобна информация.

Видео, публикувано през уикенда, показва как руска туристка и майка й се качват на балона и се реят над пустинята, преди да преживеят грубо кацане. Полицията потвърди, че нараняванията, получени от пътниците, са леки до средни и всички засегнати лица са получили незабавна медицинска помощ. „Замесените пътници бяха от различни националности", се казва още в съобщението на органите на реда.

Two occupants lost life when a hot air balloon carrying tourists crashed in the UAE.



On March 23, 2025, 12 people boarded the balloon, including two Russian citizens, a woman and her daughter, that ended up crashing down.



According to the tourists, the balloon could not take… pic.twitter.com/WD7rseVy9e