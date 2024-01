Иран атакува с ракети цели в Северен Ирак, били "шпионски центрове" на Израел (ВИДЕО)

„Балистични ракети бяха използвани за унищожаване на центрове за шпионаж и сборища на антиирански терористични групи в региона късно тази вечер“, се казва в изявление на иранс

Гвардейците твърдят, че са нанесли ракетни атаки срещу центрове за шпионаж и "сбирки на антиирански терористични групи" близо до северния иракски град Ербил, които били насочени към "извършителите на терористични операции в Ислямската република, особено Ислямска държава".

Още: САЩ ликвидираха поне един командир на проиранските милиции в Ирак

Експлозии са били чути в район на около 40 километра североизточно от Ербил в района на Кюрдистан, казаха три източника от службите за сигурност, в район близо до американското консулство, както и до цивилни резиденции.

Никакви американски съоръжения не са били засегнати от ракетните удари, казаха двама американски служители пред Ройтерс. Агенцията не можа независимо да провери нито един от докладите. Представители на израелското правителство не бяха открити за незабавен коментар.

Още: САЩ нанесе удари срещу "Хизбула" (ВИДЕО)

Иракски източници по сигурността съобщиха, че ракета е паднала върху къщата на високопоставен служител на кюрдското разузнаване, а друга върху кюрдски разузнавателен център. Три други са паднали в дома на виден кюрдски бизнесмен, казаха източниците, като са го убили. Въздушният трафик на летището в Ербил е спрян, съобщиха източници от сигурността. А ABC съобщава за четирима убити, но никой от тях не е американец.

Още: Свирепи зимни боеве между турски войници и ПКК (ВИДЕО)

All eyes on #Erbil tonight — video appears to show at least some projectiles made impact, and they’re big.



Sources in #Iraq claim short-range ballistic missiles or heavy suicide drones were used, possibly from southern #Iraq or #Iran.



Serious development. pic.twitter.com/Mx3aXHRbJY