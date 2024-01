САЩ ликвидираха поне един командир на проиранските милиции в Ирак

Те твърдят, че не разполагат с повече подробности относно това кой може да е извършил удара. По-късно паравоенните сили обявиха, че атаката е била "американска".

Проиранските милиции потвърдиха смъртта на командир на коалицията "Хашд аш Шааби", пише The Times of Israel.

Дронът е бил насочен към щаба за логистична подкрепа на "Хашд аш Шааби". Това са проирански паравоенни части, до голяма степен интегрирани в иракските въоръжени сили.

Източник от "Хашд" потвърждава броя на загиналите и обвинява Съединените щати, че стоят зад атаката.

The Americans strike the headquarters of pro-Iranian formations in Iraq responsible for attacks on U.S. bases. Two high-ranking commanders were eliminated.



A drone strike on the headquarters of pro-Iranian militants in Baghdad killed senior commander Abu Taqwa and his aide. pic.twitter.com/6vjhAz3M7F