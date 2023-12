САЩ нанесе удари срещу "Хизбула" (ВИДЕО)

По непотвърдена информация вследствие на ударите един шиитски боец ​​е бил убит.

"Тези прецизни удари са отговор на поредица от атаки срещу американските сили в Ирак и Сирия, включително атаката в Ербил", уточни той. Целта на атаката е да влоши способностите на свързаните с Иран милиционерски групи, които са пряко отговорни за атаките.

Американските военни сили са нанесли удари по 3 съоръжения, използвани от групировката, като Остин ги нарече необходимите и пропорционални. ОЩЕ: Американски изтребители удариха иранска цел в Източна Сирия

The aftermath of one of the US airstrikes against the pro-Iran Kataib Hezbollah in Iraq after they flew a drone at US forces posted in Erbil.



One Shia fighter was killed. pic.twitter.com/eRvjPD31V4