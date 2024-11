Иран готви нов удар по Израел до дни и се закани, че ще е различно

Ирански отговор и то суров на израелския ракетен удар отпреди седмица ще има и то до дни. Това твърди изданието Axios, позовавайки се на свои източници от Израел – двама души от израелските служби.

Рамката на бъдещата атака – голям брой балистични ракети и дронове. Вероятно това няма да бъде директна атака от Иран, а Техеран ще използва свои проксита – проиранските милиции в Ирак. Идеята на атаката е да се поречи на Израел да нанесе нов удар срещу Иран, с който още повече да навреди на иранската военна машина.

Припомняме, че израелската ракетна атака удари много чувствителна военна инфраструктура на Иран. Има оценки, че в момента Техеран всъщност е толкова осакатен, че на практика не може да използва далебойни балистични ракети и е ограничен до ракети само на по-малки разстояния: Център за балистични ракети и рафинерии: Списък с удареното от Израел и какво значи това за Иран (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Източник от САЩ обаче посочва, че Вашингтон няма сигурна информация дали Иран е взел твърдо решение „да отговори на ракетния отговор на Израел“ заради втората масирана ракетна атака на Иран срещу Израел през тази година. Командващият Иранската революционна гвардия Хосеин Салами обяви, че Израел е направил голяма грешка с ракетната си атака и иранският отговор ще е "различен от всеки сценарий", който Израел очаква.

След информацията за планиран ирански удар, един от извесните OSINT профили коментира, че известен лидер на проиранските паравоенни сили в Ирак е бил видян в Техеран, на среща с командващия бригадите "Кудс" на Иранската революционна гвардия генерал Есмаил Каани. Става въпрос за Фалих ал-Фаяд.

After a Report earlier today suggested Iran was planning to launch a Major Retaliation soon against Israel, using its Proxies in Iraq; Falih Al-Fayyadh, the Chairman of the Popular Mobilization Forces, the Main Iranian-Backed Paramilitary Forces in Iraq, was spotted today in… https://t.co/J8eQ3mClmo

Тази нощ Израел прехвана общо три дрона, насочени към негова територия, като два от тях дойдоха от територията на Ирак:

Within the last hour, the Israeli Air Force has Intercepted at least Three Drones launched at Targets in Israel; with a Drone that entered Israeli Airspace from Lebanon being Downed earlier over HaAmakim, while Two Drones launched from Iraq were Downed over the Red Sea. pic.twitter.com/hPrqugtT9b