Център за балистични ракети и рафинерии: Списък с удареното от Израел и какво значи това за Иран (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанесоха прецизни удари по иранската военна и отбранителна индустриална инфраструктура на 25 срещу 26 октомври, за да избегнат съпътстващи щети и жертви. Резултатът от атаката е, че щетите върху иранската инфраструктура изглеждат минимални. Въпреки това израелските удари биха могли да нарушат способността на Иран да произвежда модерни балистични ракети и да направят Ислямската република по-уязвима при бъдещи нападения, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Сателитни снимки, публикувани на 28 октомври, показват, че ЦАХАЛ вероятно са нанесли удар по радарния обект Ghadir ("Гадир") на около 15 км северно от Ахваз, провинция Хузестан в Западен Иран. Радарната система Ghadir, заедно с произведените в Русия С-300, е важен компонент на иранската интегрирана система за противовъздушна отбрана. Тя може да открива балистични ракети от разстояние 1100 километра и самолети от разстояние 600 километра.

@planet Planetscope satellites are on defined orbits with predictable imaging windows. They imaged the Ghadir radar site 22 times this month, always at the same time give or take 10 minutes. The imagery after Oct 25 shows discoloration that cannot be shadows. The radar was likely… https://t.co/JXHekLqKdR pic.twitter.com/jxcFkmHtvk — Decker Eveleth (@dex_eve) October 28, 2024

Други сателитни снимки, публикувани на 29 октомври, показват повреди на ракетното съоръжение "Шахруд" на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР, Иранската революционна гвардия) в провинция Семнан, което се използва за създаване на балистични ракети с твърдо гориво и извеждане в орбита на ракети носители. Вижте сателитните снимки, показани от Associated Press, тук.

Град Семнан е в Северен Иран, намира се на изток от столицата Техеран. КГИР преди това изведе в орбита спътниците "Сорая" и "Чамран-1" от ракетното съоръжение "Шахруд" - съответно през януари и септември 2024 г.

Пълен списък с потвърдените удари по Иран

🚨 BREAKING: *NYT Reports Israeli Attack on Iran Underway*



The New York Times has reported that Israel has launched a strike on Iranian targets, escalating tensions in the region. pic.twitter.com/NnQKV1Capx — Agentis GeoP 🇷🇸🇷🇺☦️ (@AgentisGeop) October 25, 2024

На 26 октомври израелски официален представител заяви, че ЦАХАЛ са поразили около 20 цели в Иран. По-долу са посочени потвърдените места в страната, които ЦАХАЛ са ударили при последната си атака:

Провинция Техеран

Военен комплекс "Парчин", Техеран. "Парчин" е един от най-обширните и ключови промишлени обекти на Иран в областта на отбраната. Ислямската република използва обекта за разработване и производство на взривни материали и съвременни боеприпаси, включително дронове и ракети. Има сведения, че Иран е произвеждал и тествал химически и ядрени оръжия в комплекса. През 2015 г. инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) откриват частици изкуствен уран на площадката в "Парчин", което показва наличието на по-голямо количество уран в даден момент, въпреки че Иран отрича съоръжението да е свързано с ядрената програма. Бившият оръжеен инспектор на ООН Дейвид Олбрайт заяви, че сградите, които ЦАХАЛ е ударил в "Парчин", са използвани за смесване на твърдо гориво за балистични ракети.

Военен комплекс „Ходжир“, Техеран. "Ходжир" е комплекс за производство на ракети, свързан със съоръжението "Парчин", който участва в производството на ракети с течно и твърдо гориво за Революционната гвардия. Reuters съобщава, че сателитни снимки разкриват значително разширяване на обекта през юли 2024 г. "Ходжир" е свързан с различни държавни отбранителни компании, включително Shahid Hemmat Industries Group (SHIG). Според САЩ SHIG е една от „основните структури на Иран, отговорни за разработването и производството на балистични ракети“. Санкционирана е от Щатите, ЕС и ООН заради ролята си в ядрената и ракетната програма на Иран. Сателитни снимки показват, че ЦАХАЛ са разрушили две сгради в комплекса "Ходжир".

Батарея зенитно-ракетни комплекси С-300, международно летище „Имам Хомейни“, Техеран. Произведената в Русия система за противовъздушна отбрана С-300 на международно летище „Имам Хомейни“ осигурява противовъздушното покритие на иранската столица.

Ракетна батарея "земя-въздух" С-300, обект за противовъздушна отбрана на бригада „Хазрат Амир“, Еламшахр. ЦАХАЛ са нанесли удара в близост до обекта за ПВО на бригада „Хазрат Амир“. Бригадата за противовъздушна отбрана "Амир ол Моменин" управлява оборудването С-300 на площадката - тя е част от "Артеш", конвенционалната армия на Иран.

Военен обект „Паранд“, Техеран. Неназовани ирански и израелски официални лица съобщават пред The New York Times, че ЦАХАЛ са се прицелили във военния обект с дронове. Западните медии пишат, че израелските сили са ударили "Паранд", но към момента на изготвяне на доклада на ISW няма публично достъпна информация за целта на този обект.

Фабрика на TIECO, Шамс Абад. Фактът, че Израел атакува съоръжение за смесително оборудване, използвано за производство на твърдо гориво (фабриката на TIECO в Шамс Абад), подчертава, че страната се стреми да намали способността на Иран да произвежда усъвършенствани балистични ракети. Неуточнени израелски източници по-рано заявиха пред Axios, че Техеран вероятно ще се нуждае от поне една година, за да се сдобие с ново смесително оборудване.

Провинция Хузестан

Нефтената рафинерия "Абадан", Хузестан. Това е най-голямата иранска петролна рафинерия, разположена в близост до Персийския залив. През 2020 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) наложи санкции на компанията Abadan Oil Refining Company, намираща се в петролната рафинерия, заради улесняване на силите "Кудс" на Революционната гвардия да трупат приходи.

Нефтохимически комплекс „Бандар Имам Хомейни“, Хузестан. ЦАХАЛ са нанесли удари по ирански отбранителни системи в нефтохимическия комплекс. Той е най-големият в Иран и генерира „милиони тонове продукти на петролна основа“ за експортни цели годишно, според NYT.

Пристанище „Бандар Имам Хомейни“, Хузестан. Израелските сили са нанесли удари по пристанището, прилежащо към нефтохимическия комплекс „Бандар Имам Хомейни“. Обектът служи като основно икономическо пристанище в Персийския залив.

Радар за ранно откриване Ghadir, Ахваз (подробности по-горе).

Провинция Илам

Газово находище Tang-eh Bijar, Илам. ЦАХАЛ са ударили системите за противовъздушна отбрана в рафинерията.

Провинция Семнан

Ракетно съоръжение "Шахруд" (подробности по-горе).

IRAN 🇮🇷

The Shahroud Space Center is not really a “Space Center”. It’s a ballistic missile testing site and one of the kept secrets of the Iranian Regime.



The IRGC is trying to hide it: But This testing site was hit in the Israeli strike on Saturday, as satellite images show.… pic.twitter.com/d6D7wzdRnB — Voice From The East (@EastVoiceSpeaks) October 28, 2024

Преди два дни израелски медии съобщиха, че Израел планира да отвърне отделно на Иран за нападението с дрон на ливанската „Хизбула“ от 19 октомври, насочено срещу дома на израелския премиер Бенямин Нетаняху, припомня ISW.