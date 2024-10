Недостиг на ирански ракети за "Хизбула", хутите и Путин: Резултати от ракетната атака на Израел

Израелската ракетна атака срещу Иран в ранните часове на 26 октомври е успяла да порази технологично оборудване за балистични ракети, което много сериозно застрашава производството им от иранска страна. Това твърди изданието Axios, позовавайки се на израелски и американски източници.

Още: Израел удари Иран (ВИДЕО + СНИМКА)

Въпросното оборудване не може да бъде произведено от Техеран – иранците го купували от Китай. Съответно, за поправката му ще трябва поне една година – а става въпрос за ракети, от които Иран доставя и на Русия. Три израелски източници казват, че става въпрос за 12 миксера, използвани за производство на ракетно гориво. Именно тези миксери се внасят от Китай в Иран.

Същевременно Reuters цитира американски източници, които на база сателитни снимки (единият сателит е Planet Lab) твърдят, че Израел е ударил голям ирански военен комплекс в Парчин – точно там се произвеждат ракети, а в миналото комплексът е бил част от иранската ядрена програма. Поразени са три сгради и в две от тях се е произвеждало гориво за ракети, според оценката на Дейвид Олбрайт, ръководител на Института за наука и международна сигурност, който е един от източниците. Новинарската агенция добавя, че при атаката вчера израелците са изстреляли над 200 ракети и че на база оценките от Олбрайт и Декър Евълет, анализатор в CNA, ударите са били много прецизни. Евълет казва, че са поразени три сгради, където се е правело ракетно гориво и е имало складирани ракети.

Satellite images provided to me by a source reveal that the Parchin military base, east of Tehran, was targeted overnight by the IAF. The image on the left depicts the site prior to the strike, while the post-strike image on the right indicates two areas affected by an attack. pic.twitter.com/Um2WbPh0Y6