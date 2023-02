Иран извади ракета с надпис "Смърт за Израел" (СНИМКА)

Това съобщава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в днешния си анализ за Ислямската република. Според експертите - ясно изразените антиизраелски послания и местоположението на изложението в близост до мястото на нападението с дрон от 28 януари вероятно са предупреждение към Израел, че КГИР е готова да отвърне на нападението.

Преди дни Техеран пряко обвини Тел Авив пред ООН за редицата нападения с дронове на иранска територия в края на януари и обеща отмъщения. Освен атаката по военния завод в Исфахан, имаше експлозии в още няколко провинции, както и удар по конвой от проирански милиции в Сирия.

В социалните мрежи се появиха снимки с ракетата и надписа на иврит:

To Ayatollahs in Iran who write “Death to Israel” in Hebrew writing on their ballistic missile today... you FIRST CLOWNS!#NeverAgain means never again will ANYONE threaten the Jews with genocide! The days when Jews would be slaughtered like sheep are long gone. #AmYisraelChai pic.twitter.com/oojo89mgcn