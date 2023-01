Серия от атаки в Иран, Израел ли нападна? (ВИДЕО)

Атаки е имало най-малко в три провинции. Подозренията са, че зад експлозиите стои Израел (Мосад).

Взрив е имало във военен завод в централния град Исфахан. По данни на иранската държавна телевизия IRIB – експлозията е станала в един от центровете за производство на боеприпаси на Министерството на отбраната. Властите обявиха, че е имало атака с дронове, която била "неуспешна" и всички безпилотни летателни апарати били свалени.

Footage of the attack in Iskhafan at a military complex. This is reportedly an ammunition production center. pic.twitter.com/l6HOFeXDTR