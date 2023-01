Иран осъди на смърт 18-годишно момче и арестува готвач заради рецепта за кюфтета

Освен това е осъден за "корупция на земята" и "водене на война срещу Бога", като и двете престъпления се наказват със смърт. Репресивният режим ги използва вече срещу 11 задържани протестиращи. Бяха извършени и две публични екзекуции.

18-year-old #Arshia_Takdastan ,who was arrested during protests in Nowshahr, was sentenced to death for protesting peacefully.He was charged with "corruption on earth"&“ waging war against god". To be his voice. #Mahsa_Amini #StopExecutionsInIran #IranRevoIution #عرشیا_تکدستان pic.twitter.com/fdKHszCUdL

ОЩЕ: Ирански футболист е в риск от екзекуция, бесилката му е готова

Освен това властите арестуваха известния майстор готвач и инфлуенсър Наваб Ебраими. Според Активистите за човешки права в Иран мъжът е бил задържан в сряда и отведен в затвора в град Евин. Интересното е, че не се съобщава причината за ареста.

Ебраими, който има 2,7 милиона последователи в Instagram и споделя известни персийски рецепти, вече е с блокиран профил в социалната мрежа. Твърди се, че задържането му е съвпаднало с публикуване на снимка на персийски кюфтета в акаунта му в деня, отбелязващ третата годишнина от убийството на генерал Касем Сюлеймани. Той беше командир на силите „Кудс“ – звеното за чуждестранни операции на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Navab Ebrahimi, Iranian chef, was arrested on Jan 4 at his restaurant, after he posted a story showing the recipe of “kotlet” on IRGC General Qasem Soleimani’s death anniversary. Kotlet, a popular Iranian food, is a metaphor of Qasem, referring to the way he was killed by U.S. pic.twitter.com/DDYJ8hBdAA