Израел обяви, че е убил де факто премиера на Ивицата Газа от "Хамас" (СНИМКИ)

Високопоставеният служител на "Хамас" Раухи Мущаха - де факто министър-председателят на Ивицата Газа - е бил убит при израелски удар преди няколко месеца. Това заявиха на 3 октомври Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и службата за вътрешна сигурност Шин Бет.

Още: Войната на Израел с "Хизбула", "Хамас" и Иран: Какво и защо

Мущаха е бил мишена на удар в Ивицата Газа преди три месеца заедно с официалните лица на "Хамас" Самех ал-Сирадж, който беше в ресор „Сигурност“ в политическото бюро на групировката, и Сами Одех, ръководител на „Общия механизъм за сигурност“ на "Хамас".

Сега ЦАХАЛ потвърждават, че тримата са били убити при удара. Той е бил извършен от изтребители и е бил насочен към служителите, докато те са се укривали в тунел в северната част на анклава. Израелските сили заявяват, че са разполагали с „точни разузнавателни данни“, според които длъжностните лица са се намирали в тунела.

Още: "Хамас" пое отговорност за атентата в Тел Авив

Военните описват тунела като „укрепен и оборудван подземен комплекс“, който е служил като команден и контролен център на "Хамас" и е позволявал на висши оперативни работници да остават в него за продължителни периоди от време.

"Хамас" не е потвърдила смъртта на висшите служители. От ЦАХАЛ твърдят, че подкрепяната от Иран групировка крие загубите си, „за да предотврати загубата на морал и функционирането на терористичните си агенти“.

ЦАХАЛ казват, че Мущаха е бил „дясната ръка на лидера на "Хамас" Яхия Синвар и един от най-близките му сътрудници“. Мущаха и Синвар излежават заедно присъда в израелски затвор, а по-късно заедно създават общия механизъм за сигурност на "Хамас".

The Israeli army announced the liquidation of Rawhi Mushtaha, the head of the Hamas government in the Gaza Strip. https://t.co/BXVGPWVyje pic.twitter.com/I3a7jthunG