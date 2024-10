Израел обяви, че е убил двама командири на "Хизбула". Ливан съобщи за убити медици

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщават, че самолети на военновъздушните сили са поразили и убили двама командири на шиитската групировка „Хизбула“ в Южен Ливан.

Според армията единият от убитите терористи е Ахмад Мустага Алхадж Али, отговорен за изстрелването на стотици ракети и противотанкови снаряди по град Кирят Шмона в Северен Израел: Северният израелски град Хайфа стана обект на най-масираната ракетна атака досега (ВИДЕО).

Другият е Мохамед Али Хамдан, командир на противотанков корпус в Мейс Едж Джабал, от другата страна на границата с Кирят Шмона - в Ливан. Той също стоял зад многото нападения срещу северните общини на Израел, казва армията.

