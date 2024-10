Считаният за наследник на Насрала е станал мишена на израелски удар (ВИДЕО)

Израел съобщи, че е нанесъл тежък въздушен удар по южните предградия на ливанската столица Бейрут около полунощ на 3 срещу 4 октомври. Това става дни след като ръководителят на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" Хасан Насрала бе убит именно там.

Американските издания Axios и The New York Times посочват Хашим Сафи ал-Дин като мишена на удара. Медиите се позовават на трима израелски служители, според които той е присъствал на среща с други висши ръководители на „Хизбула“ в подземен бункер.

Не е ясно дали Сафи ал-Дин е пострадал при удара, който Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) все още не са коментирали. Няма реакция и от страна на "Хизбула".

Reports claim that Safi al-Din is dead, killed by tonight’s strike in the Dahiyah. 4 days ago I generously gave him 3 weeks to live. He didn’t even make it through one. Poor Naim Qassem, the perpetual #2 in Hezbollah. The bench is so thin he might get promoted—and killed. https://t.co/tzOHm6Hf6Y