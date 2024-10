Израел планира "масивно отмъщение" срещу Иран: Axios разкри мишените

Израел ще предприеме „значително ответно действие“ на масираната ракетна атака на Иран вечерта на 1 октомври. Това заявяват пред американското издание Axios израелски служители, очакващи разпалване на регионална война.

Израелският отговор се очаква в рамките на няколко дни, казват източниците. Той може да бъде насочен към съоръжения за производство на петрол в Иран и други стратегически обекти.

🚨⚡️The Iranian attack reportedly destroyed a number of F-35 Stealth Fighter Jets in Nevatim air base & F-15s in another base, could be Hatzerim.



These warplanes are bombing Gaza and Lebanon on a daily basis, Iran took out a number of them. pic.twitter.com/Tl3iPkgY3c