С ракета насред Техеран: Убит е лидерът на "Хамас" Исмаил Хания

Лидерът на "Хамас" Исмаил Хания е бил убит след удар с ракета насред иранската столица Техеран. Новината потвърди арабистът проф. Владимир Чуков, CNN предаде информацията, както и всички по-големи арабски медии - тепърва излизат и повече подробности. Официално съобщение за смъртта на Хания има и от "Хамас" - а американската телевизия цитира информация на Революционната гвардия на Иран.

Все още няма голяма яснота за подробностите по операцията, но има данни, че ракетен удар е поразил сградата, където Хания е пребивавал. С него са убити и бодигардовете му, твърди "Ал Джазира", която се позовава на Революционната гвадрия на Иран. Гвардията добавя, че тече разследване и скоро ще бъдат обявени резултатите му.

Според Чуков, тази операция в сърцето на иранската столица и то само 2 дни след встъпването в длъжност на новия ирански президент Масуд Пезешкиан няма как да остане без последствия и без отговор. Отделно, в сърцето на Бейрут, ливанската столица, която е крепост на "Хизбула", се твърди, че е убит вторият човек след "Хания" - напрежението в близките дни ще се покачва, няма шанс да се понижава, предупреди Чуков пред БНТ: Целта на атаката в Бейрут: Успяха ли да ликвидират Фуад Шукр?

Що се отнася до Турция и другите арабски държави - каква позиция ще заемат, Чуков каза, че ще трябва да се изчака, може би дори няколко дни, за по-голяма яснота. "Израел има право да се защити" - това каза най-вероятният кандидат за президент на демократите и вицепрезидент в момента Камала Харис, но с акцент върху дипломацията, напомни професорът. И каза още нещо много важно - със сигурност сега се преценява какъв да е отговорът срещу Израел от Иран и прокситата му - тази седмица е бил забелязан дрон над израелски газови мощности в Средизмено море и вероятно става въпрос за безпилотен летателен апарат на "Хизбула".

Иначе CNN напомня, че и в миналото "Хамас" е оцелявала като групировка след успешни операции, елиминирали лидерите ѝ - например през 2004 година беше елиминиран създателят на движението шейх Ахмед Ясин: Кой е Исмаил Хания – лидерът на "Хамас"?

Breaking: Ismail Haniyeh is dead



The terrorist Islamic Regime in Iran just confirmed this through its #IRGCterrorists propaganda network, Press TV.



Good riddance to terrorist Hamas Garbage



Thank you Israel. 🙏✌️#kotlet pic.twitter.com/0goii4HBeo