Ирански ракети са поразили цели в Израел, сред тях и военна база? (ВИДЕО)

Два нови видеоклипа показват няколко ирански ракети, които удрят военновъздушната база Неватим в Южен Израел. Това става ясно от геолокационен анализ на CNN. Преди това Иран атакува същата база по време на подобна атака от 13 април.

Видеоклиповете са заснети от Ар'арат ан-Накаб, град на юг от военновъздушната база, в отдалечената пустиня Негев в Южен Израел. CNN успя да геолокира видеоклиповете, като съпостави сградите, които се виждат във видеоклиповете, с архивни снимки на града и въздушната база.

По непотвърдена информация иранската атака е унищожила изтребители от последно поколение F-35 Stealth във въздушната база Неватим. Появиха се и данни, че са пострадали и изтребители F-15 в друга база, вероятно Хацерим.

Докато камерата се движи към небето, могат да се видят десетки следи от ракети, падащи към основата. На заден план се чува вой на сирени. След това и в двата видеоклипа може да се види как една ракета прехващач се издига над базата, преди да излезе извън кадъра.

🚨⚡️The Iranian attack reportedly destroyed a number of F-35 Stealth Fighter Jets in Nevatim air base & F-15s in another base, could be Hatzerim.



These warplanes are bombing Gaza and Lebanon on a daily basis, Iran took out a number of them. pic.twitter.com/Tl3iPkgY3c