ВИДЕА: Ударите на иранските ракети в Израел

Снощната ракетна атака на Иран срещу Израел със сигурност не се размина без щети, но поне засега няма видеокадри, снимки и сателитни снимки, които да показват големи разрушения.

Че Иран атакува известната израелска военновъздушна база "Неватим" е факт - видеокадри показват ракетната атака, но те са заснети от дистанция и не се вижда какво точно и дали е уцелено на земята: Ирански ракети са поразили цели в Израел, сред тях и военна база? (ВИДЕО)

Video from a cafe captures what at least 1 @bellingcat researcher confirmed are missiles hitting Israel’s Nevatim airbase, home to its F-35 fighters. Iran claims its missiles hit 2 other Israeli air bases too — Hatzerim & Tel Nof. Details of damage to aircraft, if any, awaited. pic.twitter.com/9xlWODtCZm — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 2, 2024

Massive Iranian ballistic missile attack on Israel this evening, in at least two waves. Reports of hundreds of Iranian missiles fired, likely overwhelming Israeli and US BMD systems in the area.



Seen here, dozens of ballistic missile impacts. pic.twitter.com/zAq28BMYyY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 1, 2024

Иначе има и видеокадри, показващи последствия от иранската ракетна атака на други места - например ракета удря до гражданска инфраструктура. Видимо, на мястото на удара няма някаква военна цел и не е ясно дали тази ракета е трябвало да уцели точно там:

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the ground near a roadway in central Israel earlier tonight. pic.twitter.com/Uf6vTTDuss — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 1, 2024

Снощи се появи и информация, че Йордания е свалила някои ирански ракети, които са навлезли във въздушното пространство на хашемитското кралство - това обаче е станало с помощта на САЩ, след като Йордания е дала разрешение американците да действат и да свалят ирански ракети, според The Jerusalem Post. Анадолската агенция съобщи, че по данни на местните власти двама души са ранени заради падащи отломки.

