"Земята ни е гроб за руснаците": Химнът на талибаните, които Путин призна за съюзници

"Мила моя родина, давам живота си за теб. Прекрасна моя земя, давам живота си за теб. Да сме свободни от англичаните, земята ни стана гроб за руснаците. Това е дом на смелост. Вижте костите и черепите, това е, което е останало от руснаците". Думите са част от припева на химна на Афганистан, наложен от талибаните, които пак поеха управлението на страната - Още: "Талибан тур": Руснаците ще разнообразяват с публични екзекуции в Афганистан

Всичко посочено по-горе е част от припева на химна.

Russia has once again been betrayed and duped. The Taliban anthem was found to contain lyrics about a “grave for Russians.”



In case you forgot: Russia officially recognized the Taliban government in Afghanistan and seeks to cooperate with them. But after a blow like this, the… pic.twitter.com/gSJFBmov1s