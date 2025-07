Страховито земетресение и цунами удариха Русия, Япония и Хавай (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,9 разлюля руския полуостров Камчатка, като на цялата територия на Курилските острови в Сахалинска област беше обявена тревога за цунами, предаде руската държавна информационна агенция ТАСС. Впоследствие обаче, по американски данни, силата на труса беше коригирана - цели 8,7 по Рихтер, даже 8,8. Това е най-силното земетресение в света от 2011 година насам и шестият най-силен трус на планетата, откакто има измервания.

Tsunami warnings were issued across the Pacific, including Hawaii, Japan, and the U.S. West Coast



Scary, Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/dAZY8dpsIF — Sumit (@SumitHansd) July 30, 2025

По данни на Главното управление на руското министерство на извънредните ситуации в Сахалинска област, земетресението с магнитуд 7,9 е регистрирано в 10:30 ч. местно време (03:30 ч. българско време) в акваторията на Тихия океан на 360,9 км североизточно от Северо-Курилск. Не се съобщава за жертви и ранени, пише БТА - в руските телеграм канали има единствено информация за леко пострадала жена на местно летище.

"Земетресение беше сериозно и най-силното от десетилетия насам", заяви губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов във видео, публикувано в Телеграм. "Има информация, че е имало срутване на стена в 15-а детска градина. За щастие по това време в детската градина не е имало деца или възрастни. По предварителни данни няма пострадали", каза още Солодов.

Министърът на извънредните ситуации на Камчатския край Сергей Лебедев съобщи, че в Елизовския район на полуострова, близо до метеорологичната станция "Водопадна", е било регистрирано цунами с височина между 3 и 4 метра. "Колегите от Централна администрация за хидрометеорология и мониторинг на околната среда съобщиха, че визуално на наблюдателния пункт в станция "Водопадана" е имало вълна цунами с приблизителна височина 3-4 метра", написа Лебедев в социалната мрежа "ВКонтакте". Риболовното предприятие "Алаид" и пристанището са наводнени от цунами в Северо-Курилск, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Русия.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава, че детската поликлиника в Камчатка е претърпяла незначителни щети и е подновила работа. Летището в Елизово е задържало няколко полета:

Проблеми не само в Русия

Междувременно Японската метеорологична агенция също предупреди за опасност цунами по източните брегове на Япония, предаде агенция Киодо.

Служители на японската енергийна компания "Токио електрик пауър" заявиха, че преустановяват следващия етап от изхвърлянето на пречистена вода от АЕЦ "Фукушима-1" заради заплахата от цунами. В изявлението на компанията се отбелязва, че това е стандартна процедура за безопасност в случай на обявяване на заплаха от цунами в страната. Атомната електроцентрала "Фукушима-1" е разположена на брега на Тихия океан.

Предупреждение за цунами беше издадено и в американския щат Хавай, предаде Асошиейтед прес. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами към Националната метеорологична служба казаха, че земетресението е предизвикало цунами, което може да причини щети по крайбрежието на всички хавайски острови. Предупреждението е взето много насериозно - вече има задръствания от хора, които гледат да се отдалечат от зоните, които неизбежно ще понесат удар.

The earthquake off the coast of Russia has been upgraded to a magnitude 8.8.



This is now the 6th strongest earthquake ever recorded on Earth.



Hawaii and the entire West Coast of US is now under tsunami warning

pic.twitter.com/5xAmGEIfds — Ahmed Eldin | احمد الدين (@ASE) July 30, 2025

Службата за спешна помощ в Хонолулу призова за евакуация на някои крайбрежни райони на Хаваите. "Вземете мерки! Очакват се разрушителни вълни цунами" - такова предупреждение се появи в профила в социалната мрежа X на службата.

Впоследствие американските служби предупредиха, че земетресението, което засегна и Хаваите, всъщност е стигнало магнитуд 8,7-8,8 по Рихтер. Вече има предупреждение за опасност и в Аляска.

🚨🚨 BREAKING NEWS 🚨🚨



USGS has upgraded the earthquake to a massive 8.7 magnitude!



The powerful quake struck off the eastern coast of Russia.



There is a serious tsunami threat.

Japan, Hawaii, and Alaska are on high alert.



Story still developing...#earthquake #tsunami pic.twitter.com/RCCBgYiGER — Manni (@ThadhaniManish_) July 30, 2025

Че ситуацията е сериозна става ясно и от съобщение в профила в Truth Social на американския президент Доналд Тръмп. Той обобщава - предупреждение за цунами има не само за Хавай, но и за Аляска. CBS съобщи, че има наблюдение на цялото западно крайбрежие на САЩ, но и че за Хавай е неизбежно да има цунами, с очакване на вълни до 3 метра - Оаху, Мауи и основният остров Хавай. Ударът на вълните започна буквално при публикацията на настоящия материал - 17:00 часа следобед хавайско време, часовата разлика с България е 13 часа.

“Due to a massive earthquake that occurred in the Pacific Ocean, a Tsunami Warning is in effect for those living in Hawaii. A Tsunami Watch is in effect for Alaska and the Pacific Coast of the United States. Japan is also in the way. Please visit https://t.co/8TSxG5CIcz for the… pic.twitter.com/HOFX8RXPuV — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2025

Hawaii is under a tsunami warning and the West Coast is under a tsunami watch after an 8.7 earthquake near Russia.



“Take action!” Oahu emergency officials posted on social media. “Destructive tsunami waves expected.” https://t.co/zgjMLDErKR pic.twitter.com/Hv05M1e9G8 — CBS News (@CBSNews) July 30, 2025

