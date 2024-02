Израел уби висш командир на "Хизбула" с удар в Ливан (ВИДЕО)

Още: След фатална атака: Израел удари мощно Ливан (ВИДЕО).

Елиминираният командир е част от "Радуан" - специалните сили на "Хизбула". Групировката, която действа от ливанска територия и подкрепя "Хамас", е финансирана от Иран.

The IDF says it struck several Hezbollah positions in the last few hours, in south Lebanon's Blida and Maroun al-Ras. pic.twitter.com/hMirGxvYNl