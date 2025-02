Израел удари оръжеен склад на "Хамас" в Сирия и обекти на "Хизбула" в Ливан

Израелски изтребители удариха оръжеен склад на радикалната палестинска групировка "Хамас" в района на Дейр Али в Южна Сирия, съобщи израелската армия ЦАХАЛ. В прессъощение на Въоръжените сили на Израел се казва, че "оръжията, съхранявани в склада, са били предназначени за използване при нападения срещу израелската армия". Ударът бе извършен в хода на успешната пета размяна на изралски заложници и палестинските затворници като част от примирието между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа.

🇮🇱 Israeli Air Force strikes weapons depot in Tal al-Manea near Damascus.



Target contained advanced weaponry recently supplied by Turkey 🇹🇷 to jihadist Syrian forces. #Syria pic.twitter.com/oDIIJbL9uZ