Тръмп: Хутите се предадоха, край на обстрелите. Израел бомбардира Сана (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви край на въздушните удари на САЩ срещу йеменските бунтовници хути. Причината - по думите на Тръмп те се предали и уведомили Съединените щати за това. Тръмп обяви новината по време на срещата си с канадския премиер Марк Карни.

"Те ни казаха, че не искат да се бият повече. Ние ще уважим това. Ще спрем бомбардировките. Те капитулираха, но по-важно - приемаме обещанието им да не взривяват повече кораби (в Червено море)", заяви Тръмп.

Още: Израел нанесе нови удари по хутите в Йемен

Тръмп обаче отказа да каже откъде е дошла информацията, че хутите се примолили на САЩ да спрат да ги бомбардират. Бил "много, много добър източник" - и не било сделка с хутите, било молба от тяхна страна американците да спрат да ги бомбардират и те щели да спрат да атакуват американските кораби:

🤔 Trump’s latest “peace deal” with the Houthis? Based on... unnamed sources in the room



Trump casually quoting rebels and turning global conflict into a punchline.



The supposed ceasefire in the Red Sea now hinges on Trump’s “pretty good” sources. Diplomacy or improv set? Hard… pic.twitter.com/xElQ571Ycl — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2025

И докато американският президент обявяваше това, Израел нанесен масирани въздушни удари срещу столицата на Йемен - Сана. Това е станало с изтребители, вероятно F-35. Официано израелската армия потвърди операцията, като обяви, че ударите са унищожили международното летище в Сана, което е под контрола на хутите.

Explosions, destruction, and fires as Israeli jets strike Houthi targets in Yemen for the second time today. Sana'a airport is reportedly out of operation, while key power stations and a cement plant, were also targeted. This comes after Houthi missile strikes on Israel's Ben… pic.twitter.com/stBbqJDoSE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Explosions, destruction, and fires as Israeli jets strike Houthi targets in Yemen for the second time today. Sana'a airport is reportedly out of operation, while key power stations and a cement plant, were also targeted. This comes after Houthi missile strikes on Israel's Ben… pic.twitter.com/stBbqJDoSE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Освен това Израел твърди, че атаките са насочени към няколко електроцентрали близо до Сана, както и циментова фабрика северно от столицата.

🇮🇱🇾🇪 Israel bombs Sanaa airport in Yemen



Israeli fighter jets — reportedly with U.S. support — launched a major airstrike on Yemen’s capital, Sanaa, hitting both civilian and strategic targets.



The Israeli military has confirmed a wave of airstrikes on the Yemeni capital,… pic.twitter.com/zMC1M7uV7Q — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2025

🇮🇱🇾🇪 Israel bombs Sanaa airport in Yemen



Israeli fighter jets — reportedly with U.S. support — launched a major airstrike on Yemen’s capital, Sanaa, hitting both civilian and strategic targets.



The Israeli military has confirmed a wave of airstrikes on the Yemeni capital,… pic.twitter.com/zMC1M7uV7Q — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2025

Израелският министър на отбраната Израел Кац също отправи директно предупреждение към Иран: "Терористичната организация на хутите се опита да удари летище "Бен Гурион" и в отговор днес ние унищожихме летището в Сана. Който и да ни нарани – ние ще им навредим седмократно".

Още: Йемен изстреля ракети срещу Израел, затвориха летище "Бен Гурион" (ВИДЕО)