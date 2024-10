Израелски удар по училище в Газа взе десетки жертви (ВИДЕО)

Десетки хора са загинали при израелски удар по училище, приютило разселени хора в централната част на Ивицата Газа, съобщават местни медици.

Най-малко 28 души са загинали, а 54 са ранени при въздушния удар по училището в Дейр ал Балах в Газа, съобщава палестинският Червен полумесец. Изявлението гласи, че атаката е засегнала училище „Руфайда“, близо до централата на Палестинското дружество на Червения полумесец - техните спешни медицински екипи са реагирали. Линейки продължават да докарват пострадали в болница „Ал-Акса“.

Снимка: Getty Images

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщават, че на 10 октомври са се прицелили в бойци на "Хамас", намиращи се „в команден център“ в училището в Дейр ал Балах. Именно това според тях е причината за случилото се.

"Хамас" е обвинявана, че използва цивилни като "жив щит" в Ивицата Газа още от началото на войната там преди година. От друга страна, натрупаха се десетки хиляди цивилни жертви по време на кампанията на ЦАХАЛ.

Израелските сили са убили и четирима палестинци в Хан Юнис, както и трима в бежанския лагер "Джабалия", докато обсадата, която принуди ООН да затвори училищата и болниците в северната част на Газа, продължава вече шести ден, предава Al-Jazeera.

