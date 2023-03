Японски студент мечтае да бъде двойник на Зеленски (СНИМКИ)

В деня на връчването на дипломата си той се появил облечен като украинския лидер и с брадичка като него. Студентът обяснил, че е поразен от смелостта на Зеленски и искал един ден да стане като него. Снимки на младежа се появиха в Twitter.

Amiki (@LohoG29i), the Kyoto University student who dressed up as Zelensky for his graduation, is going viral worldwide. A reminder- this was not just a joke, it's an expression of his belief that Zelensky and Ukraine are fighting to preserve democracy and human rights. https://t.co/hwUaj3PWnt pic.twitter.com/CFQuiz4xI7