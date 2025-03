Жертви и ранени при израелски удари в Сирия (СНИМКИ)

Ново изблик на насилие в Близкия изток. Най-малко двама души загинаха, а 19 бяха ранени при израелски бомбардировки в южната сирийска провинция Дараа, Това съобщи сирийската новинарска агенция САНА, цитирана от БТА. Израелската армия потвърди за ударите, които са поредните от серията срещу сирийската военна инфраструктура. От ЦАХАЛ обявиха, че цел на нападението са били военни щабове и обекти за съхранение на оръжие и техника.

Israeli Air Force jets carried out numerous strikes this evening against enemy targets in both southern Syria and southern and eastern Lebanon. pic.twitter.com/NqGtYtRQE9