Жертвите след празненствата в Южна Корея вече са над 140 (ВИДЕО)

Той подчерта, че блъсканицата е станала около 22:22 ч. и много от жертвите са били стъпкани до смърт.

По-рано официални лица съобщиха, че 50 души са били в сърдечен арест и че на мястото на инцидента са били изпратени повече от 140 линейки, за да окажат помощ на пострадалите.

20 ppl in Itaewon, Seoul passed away and 80 ppl injured due to a lot of people assembled in Halloween.

I know Itaewon. I worked there 9 years ago. Itaewon is small and crowded place.

Since Govt lift restrictions, they went to Itaewon for the first time since 2019

