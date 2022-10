Масови инфаркти и смъртни случаи на празненство за Хелоуин в Южна Корея (ВИДЕО)

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео как екипи от "Спешна помощ" опитват да помогнат на множество хора, получили инфаркти. По информация на телевизията, която цитира данни на южнокорейските власти, около 50 души са получили инфаркти заради голямата блъсканица по улиците на южнокорейската столица заради празника. Според наличните първоначални данни изглежда хората буквално са били изпомачкани. За пръв път от началото на ковид пандемията има такива празненства, на открито - поне 100 000 души са били навън.

South Korean officials say around 50 people are in cardiac arrest and a number feared dead after being crushed by a large crowd on a narrow street during Halloween festivities in the capital #Seoul.



About hundred thousand people came out to the streets to celebrate Halloween. pic.twitter.com/GOnFDymipN