Ким Чен-ун строи чудовище в морето (СНИМКИ)

Нови сателитни изображения сочат, че Северна Корея изгражда вероятно най-големия и технологично напреднал военен кораб в своята история. Това бележи важен етап в стремежа на режима на Ким Чен-ун да модернизира военноморските си сили въпреки наложените международни санкции, съобщава CNN.

Снимки, заснети на 6 април от компаниите Maxar Technologies и Planet Labs, показват голям плавателен съд в корабостроителницата в Нампо. Експерти смятат, че става въпрос за фрегата с управляеми ракети с дължина около 140 метра — почти два пъти по-дълга от всеки досегашен севернокорейски боен кораб. Още: Защо Северна Корея краде биткойни и как с тях тайно снабдява оръжия?

По данни на Центъра за стратегически и международни изследвания новият кораб ще бъде оборудван с вертикални установки за изстрелване на ракети срещу морски и сухоземни цели, както и с радар с фазирана антенна решетка — технология, която се използва за първи път в севернокорейския флот.

Северна Корея разполага с военноморски флот от около 400 патрулни катера и 70 подводници, голяма част от които са морално и технически остарели. Новата фрегата в Нампо, заедно със сходен плавателен съд в Чонгджин и строящата се ядрена подводница в Синпо, показват засилените усилия на Ким Чен-ун за обновяване на морските сили на страната.

