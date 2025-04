Китай атакува: Армията на Пекин окупира земя на Виетнам (СНИМКИ)

Китай превзе виетнамския остров Sand Cay в Южнокитайско море. Китайските сили окупираха необитаемия остров, който имаше виетнамски постове и риболовна станция, издигайки знамето на КНР. Въпреки че е само пясъчен бряг с размери малко повече от 200 квадратни метра, Sand Cay има стратегическа стойност за Китай, тъй като международното право му предоставя териториално море. Този радиус от 12 морски мили се припокрива с остров Титу, рифът в Южнокитайско море, който Филипините използват за проследяване на китайските движения в района. Още: До две-три седмици: Тръмп заплаши Китай с нови мита

Белият дом заяви, че съобщенията, че Китай е завзел Sandy Cay, са „дълбоко обезпокоителни, ако са верни“. „Действия като тези заплашват регионалната стабилност и нарушават международното право“, каза Джеймс Хюит, говорител на Съвета за национална сигурност. Официалната декларация на Пекин за суверенитет над Sandy Cay ще породи опасения, че Пекин възнамерява да изгради незаети рифове и брегове.



China seized Vietnam’s Sand Cay in the South China Sea, per FT. Chinese forces occupied the uninhabited island, which had Vietnamese posts and a fishing station, raising the PRC flag. pic.twitter.com/E295MWMtVs