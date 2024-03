Китай, Русия и Иран започват съвместни военни учения в Оманския залив (ВИДЕО)

„Военните дейности, които ще се проведат от 11 до 15 март, са насочени към съвместно поддържане на регионалната морска сигурност", се казва в изявление, публикувано в социалната медийна платформа WeChat от китайското министерство на отбраната.

Russia, China and Iran today, March 12, will begin joint naval exercises "Maritime Security Belt - 2024"



The Kremlin media published a video of Russian warships allegedly arriving at the shores of Iran.