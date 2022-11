Китайска гордост: Нов военен дрон с впечатляващи характеристики (ВИДЕО)

Военният дрон Wing Loong-3 има обсег на полета от 10 000 километра, твърдят създателите му от Chengdu Aircraft Design And Research Institute (CAIG). Максималното тегло за полет на Wing Loong-3 е 6200 килограма, полезната товароподемност е 2300 килограмата, а автономността на полета - 40 часа. Работата по проекта започва през 2005 година.

Като вид дронът е мноцелеви - лети на ниска и средна височина. Дронът може да бъде оборудван по различен начин - за разузнаване, за лазерно наблюдение, оборудване за електронно противодействие. Може да се използва за наблюдение, разузнаване, наземна атака и други задачи, както и за борба с тероризма и граничен патрул.

