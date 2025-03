„Кмете Екрем, не си сам“: Гняв и напрежение в Турция след ареста на Имамоглу (ВИДЕА)

Голям протест на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) се проведе снощи край централния анкарски площад Къзълай. Демонстрацията е организирана след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и още много други високопоставени членове на НРП. Митингът бе свикан по призив на НРП към гражданите на Анкара да излязат на улиците, за да протестират срещу задържанията. В митинга се включиха много младежи – членове на младежкото председателство на кемалистката формация.

ОЩЕ: Защо арестуваха кмета на Истанбул: Обяснява проф. Владимир Чуков

People push against police barricades to protest the arrest of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, who is due to be selected as a presidential candidate for the opposition Republican People's Party (CHP) in Ankara, Turkey. #GettyNewsVideo 🎥Serdar Özsoy ➡️ https://t.co/6T3ygThUWf pic.twitter.com/kNTy6MdFyc

Демонстрантите скандираха „Оставка за правителството“, „Оставка, Тайип“, „Рамо до рамо“, „Продължаваме борбата, това е само началото“, „ПСР ще си плати“ (управляващата Партия на справедливостта и развитието – бел. авт.), „Проклета да е диктатурата на ПСР“. Хората викаха и „Кмете Екрем, не си сам“, „Ние сме войници на Мустафа Кемал“.

По-рано през деня в Анкара се проведе друг голям митинг на НРП пред централата на формацията.

ОЩЕ: Първи коментар на кмета на Истанбул след задържането му (СНИМКА)

Тази вечер в Анкара бе организиран и протест на студенти от престижния Близкоизточен технически университет.

‼️‼️‼️ 🇹🇷 Hundreds of thousands of people are currently taking to the streets in Istanbul, Turkey, to protest the arrest of Ekrem Imamoglu, Erdogan's main political opponent and Istanbul Mayor, by Turkish police.



Imamoglu was arrested by Turkish police today on charges of… pic.twitter.com/mpfM3DfQfm