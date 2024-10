Кола-бомба се вряза в автомобил с китайски граждани в Пакистан (ВИДЕО)

Самоубийствена атака близо до международното летище Джина, Карачи в Пакистан късно в неделя уби двама китайски граждани и местен пакистанец, ранени са 17 души. Новината съобщава Анадолската агенция.

Атентатор - самоубиец се е врязал с натоварено с експлозив превозно средство в конвой, превозващ китайски граждани. Сред ранените има няколко служители на сигурността, придружаващи конвоя.

Мощната експлозия, чута на километри разстояние, е избухнала извън летището. Властите увериха, че всички летищни инсталации са безопасни и че полетните операции не са засегнати.

Отговорност за атаката пое сепаратистката Армия за освобождение на Белуджистан (BLA), забранена групировка, която преди това е атакувала китайски граждани в Пакистан.

Сепаратистите обвиниха Китай, че експлоатира богатите на минерали ресурси в югозападната провинция Белуджистан. ОЩЕ: "Хамас" пое отговорност за атентата в Тел Авив

