Колата на израелски министър се преобърна, той е в болница (ВИДЕО)

Не е напълно ясно какво точно е станало, за да се преобърне автомобила, но "Ал Арабия" съобщава, че местният ръководител на полицията Коби Шабтай е споделил, че Бен-Гвир не е тежко ранен. Той обаче е приет в болница. Има и двама ранени репортери:

Има видеокадри, показващи как парамедик помага на ранения министър:

⚡️⚡️ In Israel, National Security Minister Itamar Ben-Gvir's car overturned in an accident while leaving the site of the terrorist attack in Ramla



Ben-Gvir is wounded and is evacuated to the hospital. The causes of the accident have not yet been reported. pic.twitter.com/EOoca9lYEx