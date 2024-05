Криза с водата в Индия: Жените носят вода от кладенците (ВИДЕО)

Приблизително 32 от 35 езера в региона Deegarai Oran са пресъхнали. Това е причината селяните да се обръщат към кладенците за вода. Ситуацията засяга 10 села.

Jaisalmer: People are struggling due to the water crisis in Rajasthan. Women are fetching water from 125-feet deep wells. With the drying of ponds after 32 years, villagers are turning to wells for water. Approximately 32 out of 35 ponds in the Deegarai Oran region have dried up.… pic.twitter.com/aD4NCDITpz