Куриоз: Турчин, обявен за изчезнал, участвал в собственото си издирване

Бейхан Мутлу, турски гражданин, живеещ в северозападната част на провинция Бурса в района Инегьол, бе обявен за изчезнал рано вторник, след като близките му загубили връзка с него за няколко часа.

Beyhan Mutlu, a drunk 50-year-old from rural Turkey, spent hours helping a search party look for himself.



Police and volunteers swept through forests calling out Mutlu’s name for hours before right from the middle of the group, he shouted, “Who are we looking for? I am here." pic.twitter.com/wjVW8uzmQW