Арестуваха френски инфлуенсър заради подигравка с убито израелско бебе (ВИДЕО 18+)

Във видеоклип в Instagram жената, която се изявява като инфлуенсър под псевдонима Haneia Nakei, коментира доклад на израелски служител от спешна помощ, в който се казва, че бойци на "Хамас" са изгорили живо бебе във фурна по време на нападението си на 7 октомври.

Този доклад не е потвърден от независим източник.

Коментарът на Анвар във видеото обаче е следният: "Чудя се дали първо са добавили сол и черен пипер, дали са добавили мащерка? Каква е била гарнитурата?", а някъде отстрани се чува и глас, който предполага, че бебето може преди това да е било мариновано и да е добавен сос барбекю.

След бурните реакции в социалните медии на видеоклипа миналата седмица министърът на вътрешните работи Жералд Дарманин обяви, че е подал наказателна жалба срещу Анвар. Жалба е подадена и от депутата Майер Хабиб, който пише в социалната мрежа X: "Омразата към евреите и Израел е в разгара си във Франция. Няма да позволим това".

В изявление на прокурорите се казва, че Анвар е била задържана в Париж и е разследвана за "възхваляване на тероризма". Израелското посолство във Франция нарече изказванията на инфлуенсъра "отвратителни".

Неадекватните изказвания не трябва да остават безнаказани, пише в профила в X на израелската дипломатическа мисия във Франция с призив да бъдат блокирани профилите на Анвар в социалните мрежи.

This is Pakistani-French social influencer Warda Anwar AKA Haneia Nakei. An Israeli baby was baked to death in an oven by Hamas.



She inquires as to "What seasoning for this leg of an Israeli baby? "With ketchup sauce? pepper, salt, thyme?”



From @IsraelenFrance. pic.twitter.com/aQLCpdFZHY