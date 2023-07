Макрон се разходи в горите на Папуа Нова Гвинея (ВИДЕО и СНИМКА)

"Със своите гори Папуа Нова Гвинея абсорбира повече въгрероден диоксид, отколкото отделя и е дом на богато биоразнообразие. В интерес на всички е да допринесем за тяхното опазване. Ние сме ангажирани с това", написа Макрон. ОЩЕ: Проучване: Климатичен хаос на Земята, ако Гълфстрийм се срине през 2025 г.

От гората двамата лидери отправиха послание за запазване на биоразнообразието. ОЩЕ: Папата се разтревожи за климата след екстремните жеги

Join Prime minister of Papua New Guinea and me to preserve biodiversity.



Here is our message: pic.twitter.com/RclaYEHeIx