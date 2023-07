Папата се разтревожи за климата след екстремните жеги

„Много страни преживяват екстремни климатични явления. Повтарям призива си към лидерите на нациите да се направи нещо по-осезаемо за ограничаване на замърсяващите емисии“, написа главата на Римокатолическата църква. Той отбелязва още, че това е спешно предизвикателство и засяга всички. ОЩЕ: Червен код за опасно време в три области във вторник (КАРТА)

„Нека пазим нашия общ дом!“, призовава още Франциск.

Many countries are experiencing extreme climatic events. I reiterate my appeal to the leaders of Nations, that something more tangible be done to limit polluting emissions: it is an urgent challenge and affects everyone. Let us protect our common home!